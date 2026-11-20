Актив партийного проекта «Женское движение Единой России» села Прокудино Аткарского района продолжает свою кропотливую и жизненно важную работу в тылу.



«Сегодня в пункт сбора гуманитарной помощи отправилась очередная партия готовой продукции для наших защитников. В этот раз бойцам переданы: пять маскировочных сетей и одна маскировочная мантия „Леший“.



Каждая такая деталь — это спасенные жизни и надежная защита. Спасибо нашим женщинам за золотые руки, неравнодушие и веру в Победу. Мы продолжаем работать. Помогаем до полной Победы!», — отмечают активисты «Женского движения Единой России».



Приоритет работы партии «Единая Россия» поддержка участников СВО и их семей, а также реализация Народной программы.