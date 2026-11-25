В Саратовской области начались закупки медикаментов на 2027 год — эта задача была ранее поставлена губернатором Романом Бусаргиным перед министерством здравоохранения. Глава региона подчеркнул, что финансирование направления обеспечено в полном объёме.

Роман Бусаргин акцентировал внимание на важности заблаговременной работы по закупке лекарств. По его словам, основной перечень необходимых препаратов уже сформирован, и теперь ключевое значение имеют грамотное планирование и чёткая система подачи заявок от руководителей медучреждений. Губернатор напомнил, что руководство министерства несёт персональную ответственность за реализацию этого направления.

Ещё одной важной темой совещания стала подготовка к зимнему периоду. Профильным министерствам поручено проверить места проведения вскрышных работ. Губернатор обратил внимание на необходимость соблюдения Правил благоустройства: после завершения работ ресурсоснабжающие организации обязаны привести территории в надлежащее состояние.

Кроме того, Роман Бусаргин сообщил, что с начала года в регионе удалось сэкономить почти 4 млрд рублей на закупках. Эти средства дополнительно направлены на развитие и укрепление материально‑технической базы учреждений, ремонт дорог и решение других значимых для жителей области вопросов.