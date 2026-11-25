Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой лучевой диагностики им. Н.Е. Штерна СГМУ имени В. И. Разумовского Марина Леонидовна Чехонацкая пояснила saratov.aif.ru , что некоторые заблуждения в медицинской сфере приводят к неправильным выводам.

Например, существует следующее заблуждение: «УЗИ во время беременности опасно для плода».

Эксперт СГМУ отвечает:

«Это миф. Несмотря на имеющиеся в литературе сведения о вреде ультразвука на плод (тепловой эффект, механический – разрушающий клетку эффект), современные медицинские исследования и экспертные организации (ВОЗ, Международный общество ультразвуковой диагностики в акушерстве — ISUOG) единогласно подтверждают: при соблюдении стандартных протоколов, УЗИ во время беременности безопасно для плода.

Почему это миф?

Нет ионизирующего излучения. В отличие от рентгена, УЗИ использует высокочастотные звуковые волны, которые не повреждают ДНК и не вызывают мутаций. Рекомендованы принципы ALARA (as low as reasonably achievable). Они включает в себя рекомендации использовать настолько низкие уровни акустической мощности и малое время исследования, насколько это достижимо в пределах разумного, т.е. позволяющие добиться оптимального изображения и провести необходимые измерения, но не более того.

Нет доказанного вреда. За десятилетия применения в акушерстве учёные не выявили ни тератогенного эффекта (не вызывает пороков развития), ни канцерогенного, ни каких-либо других отдалённых негативных последствий для здоровья ребёнка. Анализ исследований, проведённый ВОЗ в 2009 году, не обнаружил связи между УЗИ и нарушениями физического или неврологического развития, риском опухолей, когнитивными нарушениями или психическими заболеваниями.

Современные аппараты безопасны. Производители и врачи настраивают оборудование так, чтобы минимизировать любое потенциальное воздействие. При стандартных диагностических режимах (например, B-режим) нагрев тканей минимален (не более 1 градуса Цельсия), и не считается опасным.

Нет доказательств дискомфорта у плода. Когда во время УЗИ малыш активно двигается, это обычно реакция не на ультразвук, а на прикосновения датчика, смену позы матери или её волнение».