В Саратове сегодня с 09:30 закрыли проезд на Провиантской улице. Это связано с устранением дефекта теплосети, сообщает ПАО «Т Плюс».



Движение транспорта закрыто на участке улицы от Рабочей до Мичурина до 14:00.



Автомобилистов просят заранее выбирать маршрут объезда и соблюдать правила безопасности рядом с местом работ.