В Саратове сегодня с 09:30 закрыли проезд на Провиантской улице. Это связано с устранением дефекта теплосети, сообщает ПАО «Т Плюс».
Движение транспорта закрыто на участке улицы от Рабочей до Мичурина до 14:00.
Автомобилистов просят заранее выбирать маршрут объезда и соблюдать правила безопасности рядом с местом работ.
В Саратове закрыли проезд по Провиантской улице в пятницу
В Саратове сегодня с 09:30 закрыли проезд на Провиантской улице. Это связано с устранением дефекта теплосети, сообщает ПАО «Т Плюс».