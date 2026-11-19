В Саратове завершены работы по благоустройству второго этапа бульвара на улице Астраханская. Работы выполнены при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Таким образом, удалось увеличить пешеходное кольцо — по Астраханской теперь можно прогуляться до набережной. В общей сложности благоустроено 2,5 километра.

Отметим, в 2026 году при поддержке Вячеслава Володина созданы пять новых парков: Свободы («Корсачка»), Соловьиная роща, по ул. Астраханской, в микрорайоне Звезда, по ул. Шехурдина.