В Саратове 20 ноября ожидается облачная погода с умеренным дождем.

По данным регионального Гидрометцентра, столбик термометра покажет от +4 до +8 градусов.

Ветер подует юго-восточный 5-10 м/с, ночью порывы до 15 м/с, днем порывы до 14 м/с.