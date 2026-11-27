Волонтеры партийного проекта «Женское движение Единой России» Аткарского района продолжают помогать военнослужащим.



«В селе Сазоново неравнодушные жители принесли для фронта самое простое, но такое нужное: кофе, сгущенное молоко, печенье, конфеты. Те самые маленькие радости, которые в окопе напоминают о доме и дают силы выстоять еще один день.



Жители села Прокудино привезли в пункт сбора партийного проекта „Женское движение Единой России“ целую коробку с чаем, сахаром, маслом и вкусняшками. Каждая банка, каждый пакет — это не просто продукт. Это гарантия, что у бойцов будет горячий ужин и кружка согревающего чая в минуты затишья.



Отдельная благодарность Алмаз Шафиевой из Аткарска, которая передала большие пачки листового чая. Из него для ребят делают тот самый пакетный чай с ароматными травами — настоящую диковинку и отдушину на передовой, вкус мирной жизни.



От каждого понемногу — и вот уже собирается большая машина гуманитарной помощи, готовая отправиться в долгий путь. Это и есть наш аткарский характер. Никто не остается в стороне: кто-то несет продукты, кто-то вяжет теплые носки, кто-то помогает грузить и сортировать.



Вместе мы — сила! Только объединившись, плечом к плечу, поддерживая друг друга здесь и передавая эту поддержку туда, мы победим. Спасибо каждому, кто вносит свой вклад в общее дело. Мы гордимся вами, земляки! И мы верим в наших ребят», — рассказала местный координатор проекта «Женское движение Единой России» в Аткарском районе Валентина Шпакова.



Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии «Единая Россия».