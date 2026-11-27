В селе Прокудино снова праздник, но по-настоящему особенный. Юбилейный! Волонтеры партийного проекта «Женское движение Единой России» сплели 350-ю маскировочную сеть.



Триста пятьдесят спасенных жизней и единиц техники. Много стертых в мозоли пальцев и тепла, которое сельские труженицы вкладывают в каждую ячейку. Но на этой цифре никто не собирается останавливаться. На место только что снятой, бережно упакованной юбилейной сети тут же натягивается новая основа. Руки привычно берут ленты, и начинается плетение 351-й. Работа не прерывается ни на день.



Почему это так важно? Маскировочные сети — это невидимый щит наших бойцов. В них нуждается каждый, кто сейчас на передовой. Под этим плетением от вражеских дронов и зорких глаз скрывается всё: тяжелая техника, артиллерийские орудия, командные пункты и блиндажи. Но самое главное — они спасают людей. Правильно сплетенная сеть сливается с лесом или выжженной землей, делая солдата невидимым для тепловизора и объектива беспилотника. Это тишина, которая позволяет дождаться подкрепления, и шанс вернуться домой.



Низкий поклон каждому волонтёру из Прокудино. Тем, кто, несмотря на усталость, домашние хлопоты, работу и личные дела, каждый день приходит, чтобы плести этот щит. Ваше дело — это не просто хобби или помощь. Это настоящий, тихий и невероятно крепкий тыл.



Пока крутятся катушки с маскировочной тканью, пока завязываются узелки, наши ребята под надежной защитой. Сеть № 350 готова. Впереди — следующая. И так до самой Победы«, — рассказала местный координатор проекта «Женское движение Единой России» в Аткарском районе Валентина Шпакова.



Приоритет работы партии «Единая Россия» поддержка участников СВО и их семей, а также реализация Народной программы.