Вечером 23 ноября жители Саратова наблюдали необычное оптическое явление — светящийся круг вокруг Луны.

Как сообщает novosti-saratova.ru, это атмосферный венец, который возникает, когда лунный свет проходит через тонкие облака с мелкими каплями воды или кристаллами льда.

По словам декана географического факультета СГУ Максима Червякова, свет огибает частицы в облаках, образуя кольцо, иногда с радужными оттенками. Такое явление встречается нечасто и зависит от яркости Луны и плотности облачности.

Подробности и фотографии явления — в материале «Новости Саратова».