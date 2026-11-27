В Вольском и Пугачевском районах органы местного самоуправления приступили к работам по приведению подъездных путей к мусороперегрузочным станциям в нормативное состояние. В настоящее время дорога к МПС в Вольске отсыпана асфальтовой крошкой, а в Пугачеве — щебнем.



Принятые меры позволят улучшить транспортную доступность инфраструктурных объектов сферы обращения с ТКО и обеспечить бесперебойный подъезд для спецтехники. Это особенно важно для стабильности транспортирования ТКО в период сложных погодных условий.

Ранее саратовский регоператор неоднократно направлял обращения в министерство природных ресурсов и правительство области в связи с отсутствием подъездных путей к мусороперегрузочным станциям. Неудовлетворительное состояние подъездных путей к контейнерным площадкам и инфраструктурным объектам является главной причиной необходимости внепланового ремонта не только мусоровозов, но и автопоездов, которые транспортируют отходы со станций на мусоросортировочные комплексы. Внеплановый ремонт требует дополнительных средств и неизбежно отражается на графике вывоза отходов.



Саратовский регоператор по обращению с ТКО обращает внимание всех районных администраций на сложившуюся ситуацию и призывает продолжить работы по приведению подъездных путей к МПС в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ. Это крайне важно для поддержания транспортной доступности инфраструктурных объектов и напрямую влияет на выполнение своих обязанностей регоператором в рамках заключенного концессионного соглашения.