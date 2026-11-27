В Белом зале Правительства Саратовской области прошла защита выпускных проектов девятого потока регионального образовательного проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области».



Одной из участниц по защите проекта «Призма профессий» в рамках Программы ранней профориентации выступила участница партийного проекта «Женское движение Единой России» по Ленинскому району, педагог дополнительного образования Центра детского творчества Дарья Ивлиева.



«Проект предусматривает знакомство детей начальной школы с различными профессиями. Реализацию проекта предполагается осуществлять на базе летних школьных оздоровительных площадок и досуговых площадок учреждений дополнительного образования. Данный проек, как и ряд других, разработанных в ходе обучения в Поволжском институте управления РАНХиГС, получили оценку аттестационной комиссии и поддержку профильных ведомств», — поделилась Дарья Ивлиева.



«Школа молодых управленцев» — это ещё одна площадка, где наши женщины могут продвигать свои инициативы, воплощать самые амбициозные планы в жизнь и прокладывать путь личного карьерного роста«, — добавила местный координатор проекта «Женское движение Единой России» в Ленинском районе Татьяна Тихонова.