В «Липках» проводятся работы по удалению и обрезке аварийных деревьев



В этом году на этой общественной территории выполнено компенсационное озеленение. Дополнительно было высажено более 250 единиц зеленых насаждений: бересклет европейский, боярышник на штамбе, липа мелколистная, клен остролистный, сосна горная, можжевельники разных сортов, спиреи, пузыреплодник, гортензии и другие виды растений.



Вместе с этим, специалисты зеленой комиссии регулярно проводят тщательный осмотр растений. Не редки случаи, когда эксперты выявляют больные деревья, которые с виду кажутся здоровыми. Внутри стволов образовалась гниль, присутствует труха. Это говорит об их опасности.



Удаление таких зеленых насаждений является вынужденной мерой. Важно вовремя предотвратить ситуации, когда деревья падают во время непогоды и сильного ветра.