Саратов получил значимый документ, подтверждающий подготовку к зиме.

Для получения паспорта готовности к отопительному сезону комиссия проверила школы, детские сады, больницы, спортивные и культурные учреждения, а также многоквартирные дома, сообщил мэр Игорь Молчанов.



«Все теплоисточники города были запущены в короткие сроки. На это потребовалось пять дней. Это позволило оперативно начать отопительный сезон и минимизировать неудобства для жителей», — сказал мэр.

Напомним, в объекты социальной сферы тепло начали подавать с 1 октября, а в жилые дома отопление — с 19 октября.