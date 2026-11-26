14 декабря 2026 года в Саратове при поддержке медиахолдинга «Волга-Медиа» состоится профессиональный форум «Новые бани — 2026». Однодневное мероприятие объединит на одной площадке более ста представителей отрасли — владельцев и управляющих банных и термальных комплексов, строителей, проектировщиков, дизайнеров, пармастеров, инвесторов и производителей оборудования.

Деловая программа форума построена вокруг практических решений для развития современных банных проектов. Участники разберут финансовые модели, загрузку, маржинальность услуг и переход от ручного управления к системному бизнесу, обсудят зонирование, инженерию, пожарную безопасность, энергоэффективность и типовые ошибки на этапе проектирования. Отдельные блоки посвятят культуре парения, стандартам сервиса, маркетингу без зависимости от скидок, а также подбору, адаптации и мотивации команды без постоянного участия собственника. Завершится деловой день открытым разбором проектов участников и неформальной вечерней программой в банном комплексе «Центральные Бани». Подробности и программа опубликованы на сайте.