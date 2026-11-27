Депутат Саратовской облдумы, региональный координатор проекта «Женское Движение Единой России», гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова:

«Губернатор пообещал обеспечить проезд к Чириково.



Друзья, хорошая новость, на встрече губернатора Саратовской области Романа Бусаргина с депутатами фракции «Единая Россия» подняла вопрос строительства дороги к восстановленному храму Казанской иконы Божией Матери в селе Чириково Турковского района. Ранее в своём канале рассказывала, какое это удивительное и святое место, куда верующие люди приезжают со всей страны с самыми сокровенными просьбами.



Вот только три километра грунтовой дороги до въезда в село полностью отрезают Чириково от цивилизации. Добраться сюда можно только летом в хорошую погоду.



Собственными силами муниципалитет не справится с этой задачей. Необходима региональная поддержка, чтобы провести щебенение участка. Это положительно скажется на развитии внутреннего туризма – даже сейчас по грунтовой дороге на крупные церковные праздники в храм приезжают тысячи людей. Глава региона заверил, что вопрос с проездом в село будет решен.



Мои коллеги по фракции также затронули темы оказания поддержки участникам СВО и членам их семей, модернизации образовательных учреждений. Ни одна из озвученных проблем не осталась без внимания губернатора. Как подчеркнул Роман Викторович, реализация региональных программ развития будет продолжена, а все социальные обязательства перед людьми – исполнены».