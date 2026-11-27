Сотрудники администрации городского округа ЗАТО Светлый при поддержке крмандования Таманской дивизии, партийного проекта «Женское движение Единой России» Саратовского регионального отделения Союза женщин России и активистов Совета ветеранов Татищевского отдела МВД передали гуманитарный груз в прифронтовой госпиталь, а также посылки для раненых бойцов.



«Теплая одежда, вязанные носки, нательное белье, средства гигиены, а в рамках акции „Вкус заботы“ передали сладости, которые порадуют ребят, проходящих лечение после ранений различной степени тяжести.



Также в госпиталь переданы памперсы, пеленки и медикаменты перданные из Дергачевского, Аткарского, Питерского, Аркадакского, Балаковского районов, активистами местного отделения Боевое Братство, волонтерами „Вместе до Победы“, активистами „Женского движения Единой России“ Заводского района и ЗАТО Светлый и конечно неравнодушных жителей нашего поселка.



Мы верим, что всё это облегчит жизнь раненым и станет для ребят проявлением любви и заботы тружениц тыла. Благодаря общим усилиям, щедрости и милосердию людей удалось собрать столь необходимую и масштабную помощь. Это вдохновляет и создаёт ощущение единства, что так важно в наше время», — рассказала местный координатор проекта «Женское движение Единой России» в ЗАТО Светлый Елена Власова.



Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии «Единая Россия».