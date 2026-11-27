«От детей войны детям, которые нас сейчас защищают»: 84-летний житель Аткарска передал сахар на фронт.



«В Аткарске живет настоящий человек с большой буквы — Фоменко Виктор Максимович. В пункт сбора гуманитарной помощи «Женского движения Единой России» он привез 50 килограммов сахара.



Виктор Максимович родился в 1942 году. Его детство опалено Великой Отечественной войной. Он как никто другой знает, что такое холод, голод и как в суровое время ценна любая, даже самая простая поддержка.



Низкий поклон таким неравнодушным людям. Виктор Максимович — живое доказательство того, что героизм не всегда носит погоны. Он живет в тылу, но его сердце и поступки — там, на передовой. Давайте подхватим эстафету Виктора Максимовича. Если у вас есть возможность передать продукты, медикаменты или необходимые вещи, приносите в пункт сбора «Женского движения Единой России», — рассказала местный координатор проекта «Женское движение Единой России» в Аткарском районе Валентина Шпакова.



Великая Победа всегда куется из таких вот маленьких, но очень важных дел.



Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии «Единая Россия».