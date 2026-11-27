Коллектив Саратовского регионального центра связи Приволжской железной дороги организовал экологическую акцию по лесовосстановлению в Татищевском районе Саратовской области. В ходе мероприятия железнодорожники высадили 800 молодых саженцев сосны на территории Ягоднополянского леса, расположенного между сёлами Ягодная Поляна, Оркино, Сокур и Озерки.

Инициативу работников магистрали поддержали специалисты местного лесхоза. Они согласовали участок для проведения работ, обеспечили участников необходимым инвентарём, а также предоставили посадочный материал из питомника. Железнодорожники высадили саженцы в заранее подготовленные борозды с соблюдением всех лесотехнических требований.

Ягоднополянский лес является смешанным: на его территории преимущественно произрастают широколиственные и мелколиственные деревья, а также представлены хвойные породы. Пополнение лесного фонда молодыми соснами позволит укрепить местную экосистему и улучшить экологическую обстановку в районе.

Приволжская железная дорога уделяет особое внимание вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности. В регионах присутствия магистрали регулярно проводятся акции по озеленению территорий, уборке береговых линий и лесовосстановлению с участием работников предприятий, ветеранов отрасли и волонтёров.