Волонтёрская группа партийного проекта «Женское движение Единой России» села Песчанка сформировала для наших защитников десять посылок.



Общими усилиями удалось отправить: домашнюю кашу, травяной чай, кофе, печенье, конфеты, влажные полотенца, теплые вязаные носки. А также домашнее варенье, соленья и 20 килограмм свиного сала, переданное нам из села Лопуховка Валентиной Лагуниной. Руководитель нашей волонтёрской группы, участница партийного проекта «Женское движение Единой России» Лариса Пиксаева связала тёплые носки для ребят.



«В зоне СВО бойцы несут нелегкую службу. Лучше справиться с этой задачей им помогает наш тыл, наша поддержка, которая имеет большое значение для ребят. Вся гуманитарная помощь передана в пункт сбора города Аткарска. Выражаем огромную и искреннюю благодарность всем, кто откликнулся на наш призыв и сделал доброе и значимое дело», — отметила Лариса Пиксаева.



Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии «Единая Россия».