Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Руководитель исследования, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Лушников Владимир Петрович отметил: «Сегодня отечественное животноводство получает новый стимул развития. Многие хозяйства переориентируются на производство молока и мяса. Есть и серьезная государственная поддержка. В то же время особую актуальность приобретает сохранность поголовья, особенно молодняка. Мы разработали новую кормовую добавку, которая решает задачу повышения процента выживаемости телят и ягнят в первые месяцы. Для многих животноводческих хозяйств — это самый сложный период. Основные потери молодняка — это никое качество кормления, нарушение режимов содержания животных, различные заболевания. В нашей кормовой добавке содержится орнитин, что обеспечивает поддержание выносливости животных, а также метилурацил, способствующий восстановлению тканей и кроветворению. Уникальность нашей добавки в способе ее производства с помощью лиофилизации. Данный метод позволяет обеспечить наибольшую эффективность применения».

Кормовая добавка апробирована на предприятиях Саратовской области и показала высокую эффективность. Особый интерес она представляет для племенных хозяйств, которые остро нуждаются в эффективном и недорогом способе сохранения молодняка животных.

В разработке кормовой добавки приняли участие молодые ученые университета — Шелковая Анастасия, Козлов Евгений и Козлова Анастасия. Молодые исследователи подготовили заявки на гранты «Студенческий стартап» и завершают работу над кандидатскими диссертациями.

На изобретение получен патент № 2874545 от 24 ноября 2026 г. «Способ изготовления кормовой добавки для повышения продуктивности и сохранности телят и ягнят».

Программа поддержки вузов «Приоритет-2030» реализуется с 2021 года. Ее цель — к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. В 2026 году в программе представлен 141 университет из 56 субъектов Российской Федерации. С 2025 года «Приоритет-2030» реализуется в рамках федерального проекта «Университеты для поколения лидеров» национального проекта «Молодежь и дети».

Erid 2W5zFJnJ1bx

Реклама.

ИНН: 6455024197