В этом году мы отмечаем юбилей Владимира Ивановича Даля — великого собирателя, чья жизнь стала служением русскому языку. Его монументальный труд, «Толковый словарь живого великорусского языка», создававшийся 53 года, — это настоящая энциклопедия народной души, вместившая 200 тысяч слов и 30 тысяч пословиц.



«В Духовницкой детской библиотеке юные читатели из группы продлённого дня отправились в увлекательное путешествие по этому наследию. Под руководством активисток партийного проекта „Женское движение Единой России“ Ольги Манухиной и Екатерины Лялиной ребята погрузились в мир старинной лексики. Дети с азартом разгадывали забытые слова, „распутывали“ анаграммы, собирали рассыпанные пословицы и весело тренировали речь скороговорками.



На книжной выставке школьники познакомились не только со словарём, но и с волшебными сказками Даля. Такие встречи пробуждают искренний интерес к родному слову и напоминают: язык — это душа народа, которую мы обязаны беречь!», — рассказала местный координатор проекта «Женское движение Единой России» в Духовницком районе Ирина Канунникова.