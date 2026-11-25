На саратовских мусоросортировочных комплексах «Ситиматик» в Энгельсе и Балакове специалисты орнитологической службы подготовили к зиме служебных птиц, а также всю необходимую для их содержания инфраструктуру. Предпринятые меры позволят пернатым сотрудникам комфортно работать в условиях холодов.



Для благополучной зимовки канюки Сарчик, Маня, Симба и ястреб-тетеревятник Фрея прошли профилактический медицинский осмотр и сейчас получают курс необходимых лекарств и витаминов. С понижением температуры их питание становится более калорийным, а порции увеличиваются.



Перед наступлением морозов были дополнительно утеплены деревянные вольеры, где живут хищные птицы. Кроме этого, орнитологи провели в вольерах генеральную уборку и обработали их йодной шашкой для защиты от вирусов. Также будут установлены специальные инфракрасные лампы, которые позволят поддерживать комфортную температуру в вольерах даже в период самых низких температур.



Напомним, метод биорепеллентации применяется на мусоросортировочных комплексах в Энгельсе и Балаково с 2021 года. Биорепеллентация является самым экологичным способом отпугивания синантропных птиц, которые традиционно концентрируются вокруг объектов по обработке твердых коммунальных отходов. Данный метод не наносит вреда ни служебным птицам, ни стайным. Рабочий день пернатых хищников состоит из патрулирования карт полигонов на руке инженера-орнитолога. При их появлении стайные птицы сами улетают с территории комплексов и полигонов.



В настоящее время метод биорепеллентации запатентован АО «Ситиматик» и применяется на всех объектах компании по обработке и захоронению ТКО.