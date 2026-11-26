Саратовский филиал компании «Ситиматик» напоминает бюджетным и казённым учреждениям региона о необходимости перезаключения договора на услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на 2027 год. В соответствии с действующим федеральным законодательством этой категории потребителей необходимо переоформлять договоры ежегодно.



Уведомления и напоминания саратовский регоператор направлял бюджетным организациям в августе. В настоящее время абонентско-договорный отдел уже обработал обращения от более чем 60% бюджетных учреждений Саратовской области. На сегодняшний день невысокая активность отмечается в Саратове, Энгельсе, а также Ртищевском и Марксовском районах. В Саратове мало заявок направлено со стороны школ, детских садов и медицинских учреждений, в Энгельсе в отстающих преимущественно образовательные учреждения.



Региональный оператор по обращению с ТКО настоятельно рекомендует ответственным сотрудникам данных организаций не откладывать направление заявок, особенно если планируются структурные и иные изменения. Заблаговременное оформление договоров позволяет организациям заранее спланировать расходы на следующий год и учесть их при составлении годового бюджета.



Напоминаем, направить заявку для заключения договора с Саратовским филиалом «Ситиматик» можно в личном кабинете для юридических лиц, который находится на сайте 64.citymatic.ru в разделе «Юрлицам». Также заявки принимаются на электронную почту: roso@citymatic.ru или почтовым отправлением по адресу: 410031, г. Саратов, ул. Валовая, д. 2/10, этаж 1,2. Дополнительную информацию можно получить в контакт-центре регоператора по тел.: 8 (8452) 25-64-90.