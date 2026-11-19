Приволжская железная дорога добилась возмещения ущерба, полученного в результате ДТП на железнодорожном переезде. Оно произошло 21 июля 2026 года на перегоне Бобровка — Карамыш в Красноармейском районе.

Виновником происшествия был признан водитель автотранспорта, нарушивший правила дорожного движения и выехавший на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом.

Ущерб, нанесённый имуществу ОАО «РЖД», был компенсирован в полном объёме. Его общая сумма составила около 130 тыс. рублей.

Приволжская железная дорога призывает водителей быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.