Участницы партийного проекта «Женское движение Единой России» Ленинского района г. Саратова закончили плести 105-ю и 106-ю маскировочную сеть размером 6×3.
Очередные сети вместе с окопными свечами, медикаментами, сухариками, детскими письмами и необходимыми вещами переданы волотёрскому отряду «Мы вместе-64». Они в ближайшее время доставят этот груз нашим бойцам на позиции«, — рассказала местный координатор проекта «Женское движение Единой России» Татьяна Тихонова.
Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии «Единая Россия».
Активистки закончили плести еще две маскировочные сети
Участницы партийного проекта «Женское движение Единой России» Ленинского района г. Саратова закончили плести 105-ю и 106-ю маскировочную сеть размером 6×3.