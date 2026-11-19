Участницы партийного проекта «Женское движение Единой России» Ленинского района г. Саратова закончили плести 105-ю и 106-ю маскировочную сеть размером 6×3.



Очередные сети вместе с окопными свечами, медикаментами, сухариками, детскими письмами и необходимыми вещами переданы волотёрскому отряду «Мы вместе-64». Они в ближайшее время доставят этот груз нашим бойцам на позиции«, — рассказала местный координатор проекта «Женское движение Единой России» Татьяна Тихонова.



Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии «Единая Россия».