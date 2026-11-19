С наступлением холодов на передовой вопрос сохранения здоровья и боеспособности наших мужчин стоит особенно остро. В это непростое время на помощь приходит народная инициатива.



Активистка партийного проекта «Женское движение Единой России» из поселка Лопуховка, Валентина Лагунина, сшила очередную партию согревающих поясов для наших бойцов.



«Главный страх — не успеть, — говорит сама Валентина Александровна. — Поэтому мы работаем безостановочно. Эти пояса — не просто ткань. Это защита почек от переохлаждения в сырых окопах и залог того, что наши мужчины останутся здоровыми и вернутся домой».



Низкий поклон Валентине Александровне за её неравнодушие и золотые руки! Ваше тепло долетает до передовой и согревает сердца тех, кто сейчас защищает нас.



Приоритет работы партии «Единая Россия» поддержка участников СВО и их семей, а также реализация Народной программы.